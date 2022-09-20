– До конца года будет определена подрядная компания, и в следующем году при наступлении благоприятных погодных условий начнётся капитальный ремонт. Согласно ПСД дорога расширится, будет по три полосы в каждую сторону, что увеличит её пропускную способность. Кроме этого с северной стороны от улицы Шолохова будет построена дублирующая дорога, - рассказал Мирас Мулкай.

Фото из архива "МГ" У жителей Уральска кроме проблемы с водоснабжением есть ещё одна головная боль - дороги, вернее их плохое состояние. Особенно возмущение горожан увеличивается весной, когда тает снег, а вместе с ним и дороги. Разбитое дорожное полотно, огромные ямы , ухабы, колдобины и грязь - так можно описать большинство уральских улиц. Особое нарекание вызывает состояние улицы Шолохова. По словам автовладельцев, они ломают машины, проезжая по этим дорогам. В марте этого года заместитель акима Уральска сообщил, что по улице Шолохова уже закончена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение дороги с 18 до 24 метров. В проекте предусмотрены тротуары, дороги-спутники и освещение. Сумма проекта - 4,2 миллиарда тенге. Власти уже подали заявку в КПО б.в. для того, чтобы средства были выделены в рамках социальных обязательств компании. Проект рассчитан на два года. В начале июня сообщалось, что тендер по ремонту улицы Шолохова ещё не разыгран . По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, тендер по определению подрядчика будет разыгран в сентябре.К слову, общая протяжённость дорог в городе составляет 615 километров, половина из которых требует ремонта, а на 155 километрах вообще нет твёрдого покрытия. В этом году завершен средний ремонт проспекта имени Абулхаир хана.

Начался средний ремонт на улице Сырыма Датова. Проблемную на сегодняшний день улицу Шолохова, которая к тому же является объездной для грузового транзитного транспорта, обещали начать ремонтировать уже в этом году за счет средств недропользователей. Но теперь решили отложить работы на следующий год.

