Сообщение о взрыве в поселке Кобда поступило спасателям 3 января в 14-17. Как оказалось, в прихожей комнате в жилом доме взорвался 5-литровый газовый баллон, из-за этого произошло частичное обрушение дома. Пожар ликвидировали. В результате взрыва пострадали двое взрослых. С ожогами различной степени их доставили в ЦРБ Кобдинского района. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное, сообщили в ДЧС Актюбинской области. Другие подробности выясняются.