Сотрудника транспортной инспекции сбили насмерть во время несения службы.

Издание aqtobe_sergek сообщает, что 39-летний Аскар Шаимов заступил в суточный наряд. Его дежурство проходило на трассе Актобе — Оренбург неподалёку от посёлка Жайсан Мартукского района. К своим обязанностям мужчина приступил в форменном обмундировании со светящимися лентами на одежде и жезлом в руках. Помимо этого, на месте его работы стоят знаки, предупреждающие от ограничении скорости и наличии камер видеонаблюдения. Шаимов должен был останавливать и проверять больше­грузные автомобили.

Увы, домой актюбинец не вернулся. Поздней ночью его на трассе сбила фура. От удара Аскар Шаимов отлетел на другую сторону дороги, где его вновь сбил уже другой грузовик. От полученных травм инспектор скончался на месте происшествия.

— Рёбра, конечности были переломаны. У брата остались жена и две малолетние дочки. Приходили работодатели. Правда, полагается ли какая-либо компенсация или помощь, ничего не сказали. Сейчас отец обратился в управление инспекции труда, чтобы получить консультации, ведь брат умер во время несения службы. Вся надежда сейчас на полицию и что следствие пройдет объективно, — говорит сестра погибшего Динара Шаимова.

В департаменте полиции Актюбинской области отметили, что по факту смертельной аварии ведётся досудебное расследование. Водитель грузовика находится под подпиской о невыезде.