Избил и ранил ножом: подозреваемого в ранении девушки ищет полиция Аксая

В мессенджерах распространяется рассылка, в которой говорится, что 28 января в 19:30 в городе Аксай возле моста железнодорожного переезда неизвестный мужчина избил 23-летнюю женщину и нанес ей ножевые ранения.

Согласно рассылке неизвестный европейской внешности, возрастом примерно 25-30 лет, рост 160-165 сантиметров. Одет был в короткую черную куртку с капюшоном.

В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили и добавили, что ведутся поиски подозреваемого. По данному факту проводится досудебное расследование и комплекс необходимых мероприятий направленных на раскрытие преступления.

Иная информация разглашению не подлежит, добавили в полиции.