По словам очевидцев, карета скорой помощи слетела в арык в 8.30 возле торгового дома "Алем плаза". - Как произошла авария, я не слышал. Но когда все вышли из скорой, водитель говорил, что его подрезала "семерка". Пациентов там не было, лишь только медработники. За ними приехала другая скорая и забрала всех, - рассказал очевидец. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что ДТП произошло в момент когда скорая ехала с вызова. - В результате пострадала 22-летняя фельдшер. Она получила ушибы мягких тканей бедра. Водитель травм не получил, - пояснили в облздраве.