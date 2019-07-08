Многие бытовые вопросы можно решить нестандартно и без использования специальных приспособлений - посмотрите...
- Булавка
Прикрепите ее на внутреннюю сторону брюк, юбки или платья, и статистическое электричество исчезнет.
- Банан
Предварительно вымытые шкурки от фрукта положите в кастрюлю, в которой варится мясо. В результате оно сварится быстрее и получится душистым.
- Палочки для суши
Чтобы высушить фужеры и стаканы без водных подтеков, поставьте их сушиться на палочки для суши, перевернув и поставив параллельно.
- Черно-белая газета
Придет на помощь, если под рукой нет щетки, ни крема для кожаной обуви черного цвета. Протрите ею туфли – они станут чистыми и блестящими.
- Зерна кофе
Это отличный материал для создания аромасвечи. Насыпьте зерна в подходящую емкость, например старую кружку. В центр поставьте обычную свечу и зажгите ее – аромат будет превосходный.
- Формочки для кексов
Используйте их вместо крышек для открытых баночек с консервацией – варенье, соусы. Силиконовые формочки просто наденьте на банки. А вот бумажные на горловинах закрепляйте канцелярской резинкой.
- Шапочка для душа
Натяните на колеса хозяйственной сумки, детской коляски, самоката шапочки для душа перед тем, как заносить в помещение и грязи будет гораздо меньше.
- Вазелин
Флакон с клеем или лаком для ногтей будет легче открываться, если по краю горлышка нанести вазелин – в этом случае крышка к нему не просохнет.
- Мицеллярная вода
Перед тем как постирать вещь со следами помады, туши или тонального крема промокните пятно ватным диском, смоченным мицеллярной водой, и только потом стирайте. Пятно отойдет.
- Ажурная бумажная салфетка
Ее можно использовать в качестве трафарета для украшения торта или пирога. Просто накройте салфеткой выпечку и щедро посыпьте сахарной пудрой. Аккуратно снимите салфетку.
