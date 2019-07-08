Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам специалистов, с начала лета повысиласть стоимость макарон (на 1,8%), фруктов и овощей (на 0,9%), круп (на 0,8%), мяса и масла (по 0,3%.) Кроме того, прирост цен на канцелярские товары составил 2,3%, на моющие и чистящие средства - 0,6%, одежду и обувь - 0,3%, транспорт - 0,2%. В департаменте статистики также отметили повышение проезда на железнодорожном пассажирском транспорте – на 4,5%. О том, что подешевело, статистики не сообщили.