Такие сведения дали в департаменте статистики Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам специалистов, с начала лета повысиласть стоимость макарон (на 1,8%), фруктов  и овощей (на 0,9%), круп (на  0,8%), мяса и масла (по 0,3%.) Кроме  того, прирост цен на канцелярские товары составил  2,3%, на моющие и чистящие средства - 0,6%, одежду и обувь - 0,3%,  транспорт - 0,2%. В департаменте статистики также отметили повышение  проезда  на  железнодорожном пассажирском транспорте – на   4,5%. О том, что подешевело, статистики не сообщили. Лина ОЙЛОВА