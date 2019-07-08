У меня на огороде сорняки растут только на дорожках, а все грядки чистые и без утомительных прополок. Как такое возможно? Да, элементарно! Подготовив грядки под рассаду - перекопав и проборонив, я застилаю их бумагой, старыми газетами, исписанными тетрадями, картоном и прочим, в несколько слоев. Сверху насыпаю слой перегноя в 5-7 см. Затем делаю ямки небольшой острой лопатой и высаживаю в них рассаду.В итоге она свободно развивается в своих лунках. А вот сорняки пробиться через бумагу не могут.