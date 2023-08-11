— Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями, — отметили в Минобороны.

В министерстве обороны Казахстана предупредили жителей о предстоящих занятиях по боевой подготовке. Подразделения перебросят на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в разные регионы страны. Там пройдут учения и стрельбы, в том числе ночные.Жителей просят не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.