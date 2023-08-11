Продукты из стабфонда по завышенным ценам продавали в Атырау

В Атырауской области выявили предпринимателей, незаконно завышающих цены на социально значимые продовольственные товары. Об этом стало известно на заседании комиссии по расследованию посреднических схем на СЗПТ.

Так, один предприниматель закупил у другого овощи (картофель, морковь, лук, капусту), сахар, гречку, соль по сниженным ценам. А реализовал в два раза дороже.

— К административной ответственности привлекли девять субъектов предпринимательства. Они добавили наценку на сахарную продукцию в размере 41%. Гречневую крупу продавали в два раза дороже. Реализация велась в больших объемах, — сообщили в акимате области.

К слову, в стране установлен размер предельной торговой надбавки не более 15% отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика социально значимых продовольственных товаров.