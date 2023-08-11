Проверять регистрацию кошек и собак будут лишь по жалобе или при нарушении
1 / 2
Инспекторы и участковые не будут ходить по квартирам для выявления незарегистрированных животных. Проверять домашних кошек и собак будут только после жалоб соседей и в случае нарушений, передаёт Informburo.kz.
На заседании в Минэкологии журналисты уточнили, обязательно ли регистрировать кошку, если она не выходит из квартиры.
— Обязательному учёту подлежат все кошки и собаки. Это ответственность гражданская. Никто ходить по квартирам не будет. Это ваше конституционное право, вы можете никого не впускать (к себе в квартиру – прим. автора). Но при выявлении каких-либо нарушений, например, сосед пожаловался, что ваша собака бегает без ошейника во дворе, после установления владельца собаки может возникнуть вопрос о регистрации животного, – сказал зампредседателя комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким.
Он объяснил, что в случае, если собака или кошка будут нарушать правопорядок в общественном месте, то инспекторы могут подойти к владельцу и потребовать данные о регистрации. Однако, чтобы проверить наличие чипа у животного, необходим сканер. Устройства есть лишь в пунктах отлова и некоторых ветклиниках, участковые при себе их не имеют.
Зампредседателя спросили, обязаны ли ветклиники сообщать данные о незарегистрированных животных инспекторам.
— Такого нет, что они обязаны сообщать. Система учёта позволяет нашим инспекторам посмотреть, сколько в целом зарегистрировано собак и кошек. Эта сфера не была урегулирована в своё время, мы хотим это упорядочить. В первую очередь это ответственность владельца животного. Ветклиника не может вас оштрафовать (если вы пришли с животным, не поставленным на учёт – прим. автора), она лишь регистрирует, – подчеркнул Андрей Ким.
По его словам, бездомных животных, подлежащих отлову, частные приюты и волонтёры будут ставить на учёт за свой счёт. Проводить процедуру за счёт бюджета будут лишь в государственных приютах.
Андрей Ким обратил внимание, что по закону предусмотрено несколько видов учёта: ошейники, чипы, бирки, болюсы, радиометки. Владелец сам определяет, какой способ применить, чип ставить не обязательно. Обратиться за ошейником можно в любую службу регистрации животных.