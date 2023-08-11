Авария произошла 17 декабря 2022 года. Юные спортсмены ехали на областные соревнования по волейболу. В семиместной Toyota Estima находились 11 человек, девять из которых дети. Управлял машиной заместитель директора спортшколы. Вместе с детьми в салоне находился 21-летний тренер. По дороге машина перевернулась. В результате один ребёнок погиб на месте, восемь детей и тренера доставили в больницу. Пострадавшие получили серьёзные травмы. 32-летнего завуча Шубаркудукской спортшколы 11 августа суд признал виновным и приговорил к двум годам шести месяцам заключения. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также он должен выплатить пострадавшему тренеру пять миллионов тенге. Подсудимый признал свою вину и просил прощения. Он добровольно выплатил семье погибшего ребёнка семь миллионов тенге. Приговор суда в законную силу не вступил. Фарида ЗАРИП