«Манчестер Сити» против «Севильи»: какие коэффициенты на Суперкубок УЕФА, где смотреть, во сколько

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает коэффициент 1,36 на победу «Сити» в основное время, на ничью Tennisi дают 5.10, а на победу «Севильи» – 8.

С этого сезона в случае ничьи в основное время Суперкубка УЕФА команды сразу приступят к серии пенальти. Коэффициент Тенниси на победу «Сити» с учётом возможной серии пенальти составляет 1.17, а на победу «Севильи» – 5.10.

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для «Сити» это будет дебют в турнире, а вот «Севилья» сыграет в шестой раз – выиграли первый матч в 2006 году, но остальные пять проиграли, установив антирекорд.

Суперкубок УЕФА-2023 примет стадион «Караискакис» в греческом Пирее. По астанинскому времени матч состоится в ночь на 17 августа и начнётся в 01:00, а прямая трансляция будет на телеканале Qazsport.

