Токаев наградил алматинцев, спасших людей во время пожара
Президент Казахстана наградил шестерых человек, которые помогли в спасении людей при пожаре в Аккенте.
— За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, — отмечается в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Медалью «Ерлігі үшін» награждены:
Пожар произошёл
- Ахметханов Тлеужан Сапаргалиевич — менеджер ТОО Expo Masters;
- Гюнай Шюкрю — электрик ТОО «Спарк Электромеханик»;
- Исмаилов Эльдар Александрович — электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик»;
- Йерделен Халил — оператор автокрана ТОО Gask Construction;
- Мамедов Кенан Бабаулы — электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик»;
- Романов Вадим Анатольевич — оператор автокрана ИП Frank-Asia..
первого августа в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. До приезда пожарных несколько жителей сбросили ребёнка с балкона
и спрыгнули сами. С места ЧП в больницы доставили 37 человек
. Одна женщина скончалась
от множественных травм.
В доме были нарушения
, связанные с безопасностью.
