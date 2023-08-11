Президент Казахстана наградил шестерых человек, которые помогли в спасении людей при пожаре в Аккенте.
— За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, — отмечается в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Медалью «Ерлігі үшін» награждены:
  • Ахметханов Тлеужан Сапаргалиевич — менеджер ТОО Expo Masters;
  • Гюнай Шюкрю — электрик ТОО «Спарк Электромеханик»;
  • Исмаилов Эльдар Александрович — электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик»;
  • Йерделен Халил — оператор автокрана ТОО Gask Construction;
  • Мамедов Кенан Бабаулы — электромеханик ТОО «Спарк Электромеханик»;
  • Романов Вадим Анатольевич — оператор автокрана ИП Frank-Asia..
Пожар произошёл первого августа в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. До приезда пожарных несколько жителей сбросили ребёнка с балкона и спрыгнули сами. С места ЧП в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм. В доме были нарушения, связанные с безопасностью.