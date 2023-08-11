17-летняя Адель Сансызбаева вышла из дома восьмого августа и с тех пор её никто не видел. По словам мамы пропавшей Айгуль Сансызбаевой, ранее она никогда не уходила и всегда предупреждала о своём местонахождении, да и проблем со здоровьем у Адель нет.

— В день пропажи дочь была одета в чёрные штаны и черный пиджак в цветочек. Она маленького роста, волосы короткие, но всегда собирает. При себе телефона не было, денег тоже. На связь ни с кем не выходит. Мы очень сильно переживаем, третьи сутки места себе не находим, — говорит обеспокоенная мать.

Айгуль в тот же день написала заявление в полицию и сейчас поисками пропавшей занимаются правоохранители.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Адель Сансызбаевой, просим сообщить по номеру: 8 (747) 468-61-62.