Дом для полицейских не могут достроить в Уральске

В Уральске в районе бывшего завода «Омега» (Молдашева, 20/1) строят девятиэтажный дом. Часть квартир предназначена для сотрудников полиции. Стражи порядка могут приобрести жильё в новом доме по сниженной цене. Ранее на этом месте располагался приёмник-распределитель при департаменте полиции, который построили в далёком 1898 году. Здание признали аварийным и снесли.

В 15 метрах от строящегося объекта проходит железная дорога. По мнению общественников, это принесёт дискомфорт будущим жильцам дома. А рядом работает асфальтный завод. Руководитель ТОО «АТЖ2» Талгат Мурзагалиев (застройщик) ранее отметил, что не видит в этом ничего страшного. Ведь полгорода располагается рядом с железной дорогой, а уровень шума не превышает допустимые нормы.

Позже владелец железнодорожных путей Бакчан Нурбаев также оказался не рад такому соседству и подал в суд.

Талгат Мурзагалиев говорит, что в конце 2022 года строительство дома практически завершили. На первом этаже должен был располагаться опорный пункт, а 500 квадратных метров жилья предназначались сотрудникам полиции по льготной цене.

— ТОО «Стройтех» и ТОО «Стройкомбинат» (промбаза, к которой подходит путь — прим. автора) фактически принадлежат Бакчану Нурбаеву, ТОО «Стройтех» — возглавляет его сын, который является членом общественного совета и до последнего состоял в земельной комиссии Уральска. Во всех процессах ТОО «Стройтех» выступает инициатором иска, ТОО «Стройкомбинат» выступает заинтересованным лицом, что, якобы, строительство дома мешает движению составов. В 2021 году, когда меняли целевое назначение земельного участка на строительство жилого многоквартирного дома, Нурбаев был членом земельной комиссии и голосовал «за», до последнего продавал нам железобетонные конструкции для строительства дома. Последние платежи были в июне этого года. Однако это им не помешало выступать против строительства дома, логика действия никому до сих пор не ясна, — говорит Талгат Мурзагалиев.

По его словам, сначала Бакчан Нурбаев подаёт в суд на отдел архитектуры Уральска о признании недействительными АПЗ и эскизного проекта. Судья Боранбаев постановил провести корректировку эскиза.

— Никто не знает, как корректировать его. В архитектурном говорят, что она проводится только на непосредственном участке, но никак не за его пределами. Далее в специализированном межрайонном экономическом суде рассмотрено исковое заявление департамента по контролю за использованием и охраной земель ЗКО к акимату о признании постановления об изменении целевого назначения незаконным имущества, — говорит Талгат Мурзагалиев.

Таким образом, второй суд выносит решение о том, что участок всё таки является жилой зоной. Также необходимо при строительстве соблюдать дистанцию в 100 метров. Застройщик, не согласившись с таким решением, тоже решил обратиться в суд.

— Истцом в обоснование своих требований представлен государственный акт на землю, датированный 2006 годом, на котором указанно целевое назначение — для обслуживания железнодорожных путей, что и послужило основанием для вынесения судебного акта. Вместе с тем, установлено, что представленный в суд акт на землю аннулирован. При этом, в период 2007-2017 годы ТОО «Стройтех» изменило целевое назначение данного участка, где расположены пути — для строительства и обслуживания производственных зданий. Таким образом, с момента изменения целевого назначения железнодорожные пути использовались незаконно и суд был введён в заблуждение. Для законного использования необходимо наличие земельного участка. В данном случае, согласного представленных сведений НАО «Правительство для граждан», у ТОО «Стройтех» земельного участка для обслуживания железнодорожных путей не имеется, — возмущается Мурзагалиев.

При таких обстоятельствах застройщик уверен, что движение поездов через пути ТОО «Стройтех» является незаконным и представляет опасность для населения.

Сейчас окончание строительства дома может затянуться. Ведь из-за судебных тяжб дольщики обеспокоены и не торопятся вносить платежи.

Между тем, по данным акимата Уральска, ТОО «АТЖ2» не имеет право привлекать средства дольщиков для строительства дома.

— Люди думают, что судятся с нами, но это не так. Мы уже вложили в строительство 700 миллионов тенге, 500 из которых наши частные вложения. 200 миллионов — это средства дольщиков. Дальше продолжать строительство нам трудно, — заключил Талгат Мурзагалиев.

Тем временем Бакчан Нурбаев во время выездного заседания от пятого мая говорил о нарушении генерального плана.

— Выдали предписание акимату на устранение замечаний, чего сделано не было. Комитет по управлению земельными ресурсами выяснил, что меморандума не существует, есть договор ГЧП. Земля застраивается незаконно, её должны были вернуть в коммунальную собственность, — отметил тогда Бакчан Нурбаев.

Что касается законности движения поездов, то получить комментарий от предпринимателя не удалось.