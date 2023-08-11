Депутат маслихата Уральска Максат Айсауытов во время очередной сессии предложил вернуть прежнее название главному проспекту города.

По его словам, многие горожане отнеслись отрицательно, когда в 2019 году проспект сменил название с Достык-Дружба на Нурсултана Назарбаева.

— Наш проспект должен носить название Достык-Дружба. Я направил депутатский запрос по этому поводу, но ответа пока не получил, — сказал он.

Аким города Миржан Сатканов отметил, что ответ на запрос непременно предоставят. Но решение этого вопроса в введении областного маслихата.

Напомним, в 2019 году сами же депутаты предложили присудить имя Нурсултана Назарбаева главному проспекту Уральска. Тогда народные избранники единогласно проголосовали «за». Хотя эта новость вызвала массу возмущений со стороны горожан.