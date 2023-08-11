Документ о повышении стоимость проезда в общественном транспорте Алматы официально опубликован. Он вступит в силу 21 августа. В начале июля акимат Алматы опубликовал проект постановления, согласно которому при безналичной оплате проезд будет стоить 100 тенге (сейчас 80 тенге), при оплате налом — 200 тенге (сейчас 150 тенге). Действующий тариф не менялся с 2012 года. В акимате заявили, что за эти годы стоимость по всем статьям расходов перевозчиков увеличилась. Подчёркивается, что себестоимость проезда без субсидий составляет 425 тенге. Девятого августа маслихат одобрил изменение тарифа. Десятого августа аким Алматы подписал соответствующее постановление. В нём указано, что документ вводится в действие спустя 10 дней после официального опубликования. Постановление опубликовали в тот же день, а значит дороже проезд станет с 21 августа. Тем временем количество жалоб на общественный транспорт растёт. Автобусов на линиях стало меньше, что увеличивает интервалы. Люди вынуждены толпится в жару и холод. При чём сложности возникают даже на туристическом маршруте №12, который должен перевозить гостей города в комфортных условиях.