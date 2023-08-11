— Ограничения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», — пояснили в предприятии.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили, что с 14 по 19 августа отключат горячую воду в домах и зданиях, расположенных в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов и микрорайон Кокжиек.Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.