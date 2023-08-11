По данным «Казгидромета», 12 августа днём на юго-западе ЗКО ожидается сильная жара до +37 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +13..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.