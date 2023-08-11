— Водитель Kia 1964 года рождения, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд. В результате ДТП с различными травмами в больницу госпитализированы оба пешехода. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека», — информировали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Наезд произошёл 10 августа около 14:50 на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Хусаинова. Женщина 1977 года рождения и её сын 2011 года рождения переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В управлении здравоохранения рассказали, что женщину с места ДТП доставили в многопрофильную больницу. Её госпитализировали в отделение политравмы, планируется операция. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Ребёнка доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Он госпитализирован в отделение травматологии с состоянии средней тяжести.