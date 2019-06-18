Мальчики не заплатили за проезд. У них просто не было денег. Женщины предложили оплату за них, но контролёр не взял деньги. Когда автобус подъехал к конечной остановке и пассажиры выходили из автобуса, контролёр остановил мальчишек и начал их избивать, но, к сожалению, это я не успела это снять. Водитель в чёрной футболке присоединился к кондуктору и тоже начал скручивать и удерживать мальчишек. Они еще хотели увезти подростков в Подстепное (пригородный поселок) и там оставить. Мальчики вели себя хорошо, не матерились, не дрались

, - пишет автор ролика.

Но среди пользователей нашлись и те, кто считает, что подростки сами спровоцировали конфликт.

В социальной сети Instagram появилось видео, снятое очевидцем, на котором видно, как кондуктор и водитель автобуса сначала удерживают двух подростков, а потом и вовсе начинают их толкать и валить на землю. Другие пассажиры пытаются им помешать, однако никаких результатов это не дает. По словам автора ролика, инцидент произошел днем 15 июня на остановке Рынок. – Неужели жизнь и здоровье подростка стоит 40 тенге?Видеоролик вызвал волну негодования среди пользователей. Люди возмущались действиями водителя и кондуктора. – Мужики на двух пацанов за 40 тенге? Очуметь. Родители, доведите до суда, обязательно! - пишет пользователь mademoisellezhan. – Сделайте детям бесплатно (проезд - прим.автора). Ребенок может потерять эти несчастные 40 тенге. И что его за это избить и выгнать из автобуса? А что с ним будет в незнакомом районе и без денег? Куда катимся, детей мучить за копейки эти. Пусть подростки сложные сейчас, но они не заслуживают такого, - возмущается plugatreva_alina.– Не надо ничего придумывать, никто никого не бил, и еще сами мальчишки были в неадекватном состоянии, очень похожи на обкуренных или же выпивших. Контролер хотел сдать их в полицию, а они стали убегать. Вот и погнались за ними. Людям только дай что-нибудь, чтобы обсуждать и придумывать. Как будто вы там были и все видели. Люди не берите грех на душу, оклеветав других, - заявил пользователь zhaksilikova08. – Да, люди повнимательнее слушайте, что говорят, там четко слышно, как контролер сказал "Сядьте" и кому-то говорит: "Сейчас сдадим в Абайский отдел". Они были под кайфом. Сидите и, ничего не выясняя, защищаете наркоманов. Правильно они сделали, надо было сдать их в полицию, из-за таких защитников у нас наркоманы уже с малых лет. Задумайтесь, ведь у вас тоже есть дети, братишки, родные. Вот такие и портят ваших детей. Пусть лучше их перевоспитают, чем помиловать и проезд еще за них оплачивать, - отметил пользователь baiyrgali. Между тем, в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск сообщили, что по данному факту начато служебное расследование. – Мы передали в автопарк госномера автобуса, а также дату и место, где произошел инцидент. Руководством автопарка начато служебное расследование, об итогах мы сообщим дополнительно, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Айдар Менеев.