Корпорация «Казахмыс» продолжает реализацию социальной политики



Корпорация «Казахмыс» продолжает работу в плановом режиме, обеспечивая устойчивость производственных процессов и выполнение всех социальных обязательств перед трудовым коллективом.



В рамках условий Коллективного договора между работодателем и работниками Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» на 2025–2029 годы, Корпорация произведет единовременную индексационную выплату в размере 12,3% в первой половине февраля текущего года. Это соответствует официальному уровню инфляции в Республике Казахстан за 2025 год, опубликованному Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



Также будет сохранен в установленном порядке подход по выплате квартальной премии.



Корпорация «Казахмыс» последовательно реализует политику, направленную на сохранение социальной стабильности, повышение уровня защищённости работников и обеспечение достойных условий труда.



Наряду с выполнением обязательств перед персоналом Корпорация продолжает инвестировать в модернизацию производственных мощностей, повышение уровня промышленной безопасности и устойчивое развитие предприятий Группы.