29 апреля состоится решающий, седьмой, матч финальной серии Кубка Гагарина – в нём определится чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23. Трофей точно приедет в Казахстан, так как в составе обоих команд есть игроки нашей сборной: защитник московского ЦСКА Даррен Диц и нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Панюков. (без названия) На основное время решающей игры букмекерская контора Tennisi.kz выставила следующие коэффициенты: победа «Ак Барса» – 2,54, ничья – 3,48, победа ЦСКА – 2,68. На победу казанского клуба с учётом овертайма у Tennisi коэффициент составляет 1,86, на выигрыш московской команды – 1,94. Матч начнется в 20:00 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах KHL и KHL Prime. Отметим, что в финальной серии до четырёх побед ЦСКА вел со счётом 3:1, но «Ак Барс» смог сделать камбэк. Воспитанник астанинского хоккея Панюков забил в первой игре, а всего у него 4 (3+1) очка в 23 матчах плей-офф. Диц в финальной серии отметился двумя результативными передачами, а суммарно в плей-офф набрал уже 10 (3+7) баллов в 26 играх. Расширенные линии на матчи КХЛ, НХЛ и других хоккейных лиг доступны в мобильных приложениях Tennisi для Android и iOS. Ставки с теннисирующим эффектом доступны здесь. Лицензия №21029001, выданная 12.10.2021 КИТ МКС Республики Казахстан