Массовое отравление произошло в сельской школе на юге Казахстана

46 человек обратились за медицинской помощью после питания в школе-гимназии в селе Сарыкемер Жамбылской области, сообщили в акимате региона.

Первое обращение от школьника поступило после обеда седьмого ноября. В общей сложности к медикам обратились 44 ребёнка и два учителя. 33 человека пришлось госпитализировать. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

— Организованы 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатра, участковой медсестры. Они провели 205 подворовых обхода остальных учащихся, посещавших столовую в тот день. Жалоб и симптомов нет, — информировали в ведомстве.

Работа ИП «Токсеитов», ответственного за школьное питание в гимназии, приостановлена до выяснения обстоятельства. Школу оградили, там проводят бактериологическое исследование.

В комитете по охране прав детей добавили, что создан оперативный штаб, который выясняет обстоятельства отравления.

Напомним, с первого сентября все ученики младших классов питаются за счёт бюджета. Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составляет 577 тенге. Эксперты уже подвергали сомнению возможность качественно накормить ребёнка за такую сумму.