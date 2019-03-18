Смешиваю 2 ст.л. натурального йогурта (без добавок), 2 зубчика очень мелко нарезанных чеснока, 1 ч.л. растворимого кофе, 1.л. меда и 1ч.л. пшеничной муки. Все перемешиваю и наношу на пораженные губы. Когда мазь подсохнет и отпадет, наношу свежую. Так делаю в течение дня и за пару дней от простуды не останется и следа.