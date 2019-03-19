Сегодня у многих из нас неполадки в работе печени. А это основной орган, от которого зависит слаженная работа всего организма. Чудодейственный, но вместе с тем простой и дешёвый рецепт восстановить её: Для этого фиолетовый лук 1 кг измельчить мясорубкой или блендером, смешать с 1 кг сахара. Настоять в прохладном темном месте 10 дней, процедить и отжать. Принимать 4-5 ст. л. в день. И все таки печень у нас одна относитесь к ней с особым вниманием, и обязательно обратитесь к врачу в случае необходимости. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!