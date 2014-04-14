Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz
Казахстанские мошенники научились получать банковские кредиты подделывая чужие документы оригинальным способом, пишет газета "Караван".
Жительница Алматы Ардак Орынбасарова оказалась жертвой кредитных мошенников.
В середине марта Ардак позвонили на рабочий телефон: это был менеджер коллекторского отдела одного из банков, который сурово вопрошал: почему не платите по кредиту?
Ошарашенная Ардак с пересохшим горлом переспросила: “Сколько же я у вас взяла?”. Выяснилось, что вместе с пеней она должна банку более 757 тысяч тенге, приобретя в магазине известной сети бытовой техники дорогой ноутбук Macbook Pro, Iphone последней модели и флеш-накопитель почти за 18 тысяч тенге! Покупка и оформление состоялись 7 ноября 2013 года.
Назавтра, взяв удостоверение личности, Ардак отправилась в банк. Выяснилось, что некая клиентка предъявила в банк удостоверение личности с теми же данными, что и у нее, вплоть до дня выдачи, но только нового образца и с другой фотографией.
"Мне показали копию удостоверения, на котором стоял год выдачи – 2007-й, такой же, как у меня, но тогда еще не выдавали удостоверения с чипом, в банке должны были это знать", – говорит Ардак.
Сверяясь по анкете, заполненной “клиенткой”, выяснили, что место работы указано то же, что и у Ардак. Другие пункты мошенница сочинила. Надо сказать, что обманщица не лишена и чувства юмора: в качестве “контактного лица” девушка указала имя известного казахстанского певца и указала его домашний телефон.
В банке не исключили, что менеджер, выдававший кредит, мог быть причастен к афере. Либо так торопился оформить документы, что даже не заметил, что вместо отчества, указанного на удостоверении – Асылбековна – “клиентка” написала от руки Алтынбековна.
Но на этом сюрпризы не закончились. "Я обратилась в кредитное бюро, и мне предоставили выписку. Оказалось, на мое имя зарегистрирован еще один кредит в другом банке, на 405 тысяч тенге. Как и в первом случае, мошенница купила ноутбук и телефон", – продолжила Ардак.
Девушка обратилась в полицию. 19 марта органы следствия вынесли постановление о возбуждении уголовного дела по статье 177, часть 1 (мошенничество).
Меж тем это дело вызывает массу вопросов. Как мошенники могли изготовить новое удостоверение личности с чипом? Откуда они взяли данные? Были ли у них сообщники в государственных органах?
Другой блок вопросов касается деятельности самих банков и проверки предоставляемой клиентами информации. На самом ли деле в течение 15 минут можно получить актуальный ответ от кредитного бюро о состоянии кредитной истории клиента? И почему банки до сих пор не научились проверять информацию?
По мнению специалистов, кредитование – привлекательная сфера для мошенников.
"Вместе с ростом потребительского кредитования увеличивается и число махинаций, связанных с выдачей кредитов населению", – говорит начальник отдела ТОО “Первое кредитное бюро” Ольга Шахова.
"В нашей практике чаще всего мы сталкиваемся со случаями, когда мошенники обманывают банкиров, используя поддельные (или чужие) паспорта, или находят человека, попавшего в затруднительное материальное положение, имеющего паспорт и постоянную прописку. Уговаривают его взять кредит на свое имя. Плюс ко всему берут на себя лоббирование положительного решения о выдаче кредита с помощью своего человека в банке. Таких случаев множество", - говорит она.
Чтобы обезопасить себя от “внезапных” кредитов, взятых третьими лицами на ваше имя, необходимо соблюдать несколько простых правил.
Во-первых, регулярно проверяйте свою кредитную историю. Для этого можно обратиться в кредитное бюро или запросить персональный кредитный отчет в режиме онлайн через портал электронного правительства.
Получение персонального кредитного отчета, согласно действующему законодательству, один раз в течение календарного года – бесплатно, повторные обращения – всего 400 тенге для физических лиц и 800 тенге для юридических.
На портале электронного правительства запущена услуга “Мониторинг кредитной истории”. С ее помощью можно контролировать состояние своей кредитной истории и оперативно реагировать в случае обнаружения ошибок или неточностей в ней.