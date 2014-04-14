Иллюстративное фото с сайта pravdu.com.ua
Постпред России Виталий Чуркин заявил на заседании СБ ООН о неприемлемости встречи РФ, США, Украины и ЕС в случае применения Киевом силы на востоке Украины. Ранее Александр Турчинов объявил о начале проведения спецоперации с привлечением ВС Украины в связи с событиями на востоке страны, сообщает РИА Новости.
Встреча России, США, ЕС и Украины 17 апреля может быть сорвана, если Киев применит силу на востоке страны, заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
"Что же вы думаете, что завтра начнут украинские вооруженные силы боевые действия на юго-востоке страны, а мы будем бумаги писать к этой встрече? Конечно, возможность такой встречи окажется кардинальным образом подорванной, если начнутся военные действия на юго-востоке Украины", — заявил Чуркин на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
Ранее спикер Верховной рады Александр Турчинов, назначенный парламентом исполняющим обязанности президента, объявил о начале проведения широкомасштабной спецоперации с привлечением ВС Украины в связи с событиями на востоке страны. В понедельник утром истекает срок ультиматума, выдвинутого властями в Киеве сторонникам федерализации на юго-востоке Украины: к 9.00 местного времени от протестующих потребовали покинуть занятые ими административные здания в городах региона.
Акции на востоке Украины
Митинги сторонников федерализации под российскими флагами проходят на востоке Украины — в Донецке, Харькове и Луганске, их участники требуют провести референдумы о статусе своих регионов. С марта акции протеста проходят на востоке Украины каждые выходные, их участники не признают легитимности новых губернаторов, назначенных после отстранения от власти президента Виктора Януковича, и требуют федерализации страны. В субботу протесты распространились еще на несколько городов Донецкой области — Славянск, Мариуполь, Енакиево, Краматорск и ряд небольших городов.
В понедельник в Харькове и Донецке сторонники федерализации объявили о создании Харьковской и Донецкой народных республик. Зачастую митингующим удается временно установить контроль над административными зданиями. Участники акций в Донецке и Луганске избрали "народных губернаторов" — Павла Губарева и Александра Харитонова. Служба безопасности Украины возбудила в отношении "народных губернаторов" уголовные дела, оба задержаны.
Политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года, когда кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые протесты, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв.
22 февраля в стране произошел насильственный захват власти. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу государства, который впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого правительства народного доверия, премьером стал Арсений Яценюк.