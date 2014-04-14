Иллюстративное фото с сайта sitesovety.ru Иллюстративное фото с сайта sitesovety.ru Названы самые востребованные специальности в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам генерального директора кадрового холдинга АНКОР в Казахстане Валерии Шевелевой, на рынке труда в РК сохраняется проблема дефицита квалифицированных специалистов, обладающих специфичным или уникальным опытом. "В таком персонале острую потребность испытывают практически все производственные отрасли, особенно Hi Tech и другие высокотехнологичные производства", - отметила собеесдница. Шевелева добавила, что с неизменным постоянством востребованными специальностями в Казахстане являются области продаж и маркетинга для всех секторов рынка. "В растущий за счет направления онлайн-продаж в ритейл необходимы специалисты с редкой экспертизой в организации интернет-торговли. Для добывающих отраслей всегда актуальны инженеры всех специальностей и уровней", - добавила она. Кроме того, спикер рассказала про острый дефицит квалифицированных рабочих, проблему привлечения которых бизнес решает с огромными трудностями уже не один год. Поступающим в ВУЗы кадровые специалисты советуют овладевать инженерно-техническими специальностями и одновременно английским языком. "Именно такое сочетание позволяет выпускникам быть востребованными специалистами в Казахстане еще со студенческой скамьи, а в перспективе иметь возможность работать и жить в любой стране мира", - сказала Шевелева. При этом она добавила, что сейчас английский язык можно заменить или дополнить китайским. По словам собеседницы, чаще всего в рекрутинговые компании обращается сектор производства и продажи товаров повседневного спроса, фармацевтика, сектор индустриальных продаж, производства, а также Hi-Tech, который является одним из самых высокодоходных для рекрутинга и кадровых услуг сфер. "Перечисленные сегменты рынка одни из самых динамичных и высококонкурентных, что стимулирует компании на создание инновационных решений для бизнеса и, соответственно, требует актуальной экспертизы и знаний от персонала. Компании вынуждены конкурировать между собой также в области привлечения лучших специалистов", - прокомментировала Шевелева.