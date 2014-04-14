Фото с сайта ru.wikipedia.org
Известный режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что уже почти готовы сценарии ко всем трем сиквелам фильма «Аватар». Съемки начнутся, как только будут закончены сценарии, что произойдет примерно через 6 недель, сообщает STARSLIFE.
«Второй, третий и четвертый фильмы мы начнем снимать одновременно. Все они сейчас на стадии предпроизводства, потому что мы еще создает дизайн созданий и, собственно, персонажей – участников всех трех фильмов. Недель через 6 мы закончим».
- Чувствуете ли вы давление, что должны сделать фильмы намного лучшим, чем первая часть?
- Давление всегда есть, новый это фильм или сиквел, зритель ждет всегда чего-то более захватывающего. Я чувствую такое давление на протяжение всей моей карьеры, потому в этом ничего нового. Самое большое давление, которое я чувствую сейчас, это необходимость убрать из фильма некоторые вещи, чтобы просто сделать его приемлемым по продолжительности. Проблем с поиском новых идей для фильма у меня не было.
- Вы сняли только первые две части «Терминатора». Если честно, как вы относитесь к другим продолжениям, которые снимали не вы?
- Ну, я должен быть объективным, по крайней мере, настолько, насколько могу. Я не большой фанат этих фильмов. Думаю, главная идея первых фильмов была в том, что я не хотел снимать второй, пока у меня не было бы настолько грандиозной идеи, как была в первом. Ведь нужно было еще и создать сложный моральный аспект фильма, заставить людей плакать за Терминатором. Я не думаю, что у третей и четвертой частей был такой потенциал. Надеюсь, что продолжение фильма, которое снимается прямо сейчас и снова с Арнольдом, будет хорошим. Из того, что я уже видел, что сделано, похоже, должно быть хорошо.
- Идея первого «Терминатора» приснилась вам в ночном кошмаре. Вас все еще мучают такие кошмары?
- После того, как я снял фильм, у меня больше не было таких кошмаров. У меня были кошмары, которые вдохновили на фильм. Но я всегда чувствовал, что создание фильма – это катарсис, останавливающий кошмары. Например, у меня были кошмары про гигантские волны, цунами. А потом я снял фильм «Бездна» со сценой гигантской волны, и кошмары прекратились. Создание фильмов – это терапия.
- Собираетесь ли вы снимать вторую часть фильма «Правдивая ложь»?
- Мы перестали об этом думать после событий 9 сентября 2001 года. Потому что комедия о террористах уже более не казалось смешной. Больше к той теме мы не возвращались.
- Ваш самый запоминающийся момент на съемках?
- Думаю, это был момент магии, настоящей магии, когда мы снимали поцелуй Джека и Роуз на носу корабля в «Титанике». У нас было всего несколько секунд, чтобы снять его в нужный момент, когда садилось солнце. Не было репетиций, не было времени, но актеры сыграли замечательно. Мы успели снять два дубля, один оказался вне фокуса, а второй – наполовину в фокусе – его мы и взяли. Это было чудесно.