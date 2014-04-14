Окна против роботов
Фото: Евгений Дискин / «Лента.ру» Рынок огромных смартфонов с экранами диагональю от 5,5 до семи дюймов до недавнего времени был исключительной вотчиной производителей аппаратов на базе Android. Составить им конкуренцию было некому ─ Windows Phone не поддерживал дисплеи с высоким разрешением, что делало большие диагонали неактуальными. Apple официально пока не комментирует даже слухи о появлении смартфонов с диагональю более четырех дюймов, а компания Nokia уже подсуетилась и выпустила фаблет Lumia 1520 с дисплеем большого разрешения. Поддержка дисплеев с разрешением Full HD (1920 на 1080 точек) появилась в операционной системе Windows Phone 8 GDR 3. Экраном высокой четкости может похвастаться пока только одна Windows-модель ─ Nokia Lumia 1520. Ее упрощенный вариант ─ Lumia 1320 ─ получился дешевле. Редакция «Лента.ру» решила проверить, насколько привлекательна младшая версия, особенно в сравнении с фаблетами на базе Android. Для сравнения мы выбрали аппарат Sony Xperia T2 Ultra, так как Sony в идеологическом плане во многом схожа с Nokia – обе компании уделяют внимание как фирменным технологиям, так и дизайну, а также материалам, из которых сделана техника. Модель T2 Ultra имеет две версии: обычная и с двумя сим-картами. В тестировании участвовала вторая из них. Дизайн и эргономика Внешний вид обоих смартфонов достаточно яркий и самобытный. Начнем с новой Xperia T2 Ultra. Ощущения от данного смартфона очень приятные, он выглядит и ощущается явно дороже, чем реально стоит. Возможно, данный дизайн немного приелся, однако стиль Sony всегда строг и немного консервативен. С точки зрения эргономики Xperia T2 Ultra неплоха ─ несмотря на свои размеры, смартфон достаточно тонкий и хорошо фиксируется в руке. Кнопка включения и качелька громкости традиционно находятся в правой части корпуса недалеко друг от друга, поэтому управлять аппаратом такого размера легче, чем устройствами, где производители располагают кнопку включения сверху. Отметим кнопку камеры ─ Sony остается одним из немногих Android производителей, которые встраивают ее в свои устройства, повышая удобство использования смартфона в качестве камеры. Вид спереди (слева направо: Nokia Lumia 1320, Sony Xperia T2 Ultra Dual, Nokia Lumia 1520)
Фото: Евгений Дискин / «Лента.ру» Отдельно похвалим тонкие рамки дисплея, благодаря которым лицевую часть смартфона занимает практически только экран. Но есть и неприятный нюанс ─ задняя сторона смартфона покрыта специальной пленкой, которая предохраняет пластик от сколов и царапин. Однако сама пленка относительно легко царапается и приобретает не самый лучший вид. Дизайн Lumia 1320 является практически полной противоположностью Sony: вместо жестких строгих линий ─ мягкие закругления, вместо спокойного белого и черного цветов буйство красок – канареечный желтый и яркий оранжевый (есть также белый и черный варианты) дополняют образ типичного смартфона Lumia. Как и Sony, Nokia не стремится отходить от ставшего визитной карточкой дизайна, дабы сохранить заметность и узнаваемость устройств. В качестве материала выступает привычный для Nokia поликарбонат, в данном случае матовый. Это снижает маркость корпуса и улучшает эргономику ─ аппарат не выскальзывает из рук. По сравнению с Xperia T2 Ultra, Lumia 1320 несколько толще (на 1,5 миллиметра). Однако за счет округлой формы корпуса ее держать в руках тоже удобно, аппарат четко фиксируется в ладони. В отличие от Sony корпус аппарата Nokia не испещрен разъемами ─ только 3,5-миллиметровый выход для наушников сверху и micro-USB снизу. Доступ к сим-карте и разъему для карты памяти можно получить, только сняв корпус; горячей замены, в отличие от Sony нет ─ сначала придется снять аккумулятор. Зато съемный корпус легко менять при износе или повреждении. В результате Lumia 1320 получилась более увесистой: если Xperia весит 170 граммов, то Lumia уже 220. Субъективно разница по массе заметна, но не критична. Дисплей Обе рассматриваемые модели получили одинаковые по своим характеристикам дисплеи: диагональ ─ шесть дюймов, разрешение ─ 1280 на 720 точек. Это означает, что на дюйме площади такого экрана размещены 245 точек. По современным меркам показатель средненький, но по планшетным (фаблеты близки по размерам к планшетам) ─ хороший. Рабочий стол Sony Xperia T2 Ultra Dual Любопытно, что с технологической точки зрения экраны тоже очень близки ─ как у Nokia, так и у Sony они выполнены по технологии IPS. Обе компании встроили различные технологии для улучшения изображения. Так, у Nokia ─ это технология Clear Black, которая устраняет блики и повышает яркость и контрастность для существенного улучшения видимости экрана на солнце. У Sony же это технология Mobile Bravia Engine 2, которая увеличивает резкость и уменьшает шумы изображения, а также технология Triluminos, делающая изображение более ярким и контрастным. В целом качество дисплеев сравнимо ─ благодаря использованию технологии IPS оба устройства демонстрируют точную цветопередачу, хорошие углы обзора, яркость-контрастность. На улице при ярком освещении (ведь солнце выглядывает все чаще и чаще) заметно, что экран Lumia 1320 выглядит более выигрышно. Производительность В настоящее время не так много тестовых пакетов, доступных одновременно для Android и Windows Phone, поэтому для тестирования мы решили использовать известный пакет Antutu Benchmark. В нем Lumia 1320 набрала 15 494 баллов, а T2 Ultra ─ 19 329. Результаты теста Antutu для Nokia Lumia 1320 Несмотря на то, что оба смартфона используют практически одинаковые процессоры и оснащены одинаковым объемом оперативной памяти, результаты в тестировании несколько отличаются. Возможно причина в том, что для Windows Phone Antutu Benchmark находится в стадии бета-тестировании. К тому же корректно отразить производительность устройств на разных платформах ─ непростая задача. Несмотря на меньшие цифры в тесте, производительности аппарата на Windows Phone хватило для комфортной работы. По меркам Android-смартфонов, конфигурация у T2 Ultra ─ средняя. Особых претензий к работе Xperia T2 Ultra нет. Например, операционная система Android с фирменной оболочкой Sony здесь работает адекватно, но ощущается, что отзывчивость у интерфейса меньше, чем в эталонном Nexus 5. Функциональность С точки зрения рабочих возможностей платформы Android и Windows Phone сближаются. Благодаря новой политике Microsoft, пакет MS Office теперь не является эксклюзивом для Windows Phone и доступен как для iOS, так и для Android. Однако для использования возможностей редактирования, на Android придется покупать подписку на Office 365, а на смартфонах Lumia предустановлен полнофункциональный пакет Office (пользователям он достается бесплатно). Если не зацикливаться на продукции Microsoft, пользователи Android могут воспользоваться альтернативными офисными пакетами, которые для некоторых устройств поставляются бесплатно. С развлечениями ситуация немного иная ─ доступных для Android хороших игр разных жанров больше, чем для Windows Phone в несколько раз и в этом аспекте смартфон от Sony выглядит выигрышнее. Тормозов и неполадок в приложениях и играх на обоих устройствах найти не удалось. Проигрывание видео на обоих устройствах не сталкивается с какими-либо сложностями ─ для обеих ОС есть достаточно всеядные плееры, которые работают с популярными форматами, включая avi и mkv с разрешением вплоть до Full HD. Lumia 1320 выделяется многофункциональным навигационным пакетом, состоящим из трех приложений: Here Maps, Here Drive и Here Transit. Данные приложения дают доступ к оффлайн-картам с пошаговой пешеходной и автомобильной навигацией. У Xperia T2 Ultra предустановленны два навигационных приложения ─ стандартные Google Maps и Wisepilot. Однако полноценную оффлайн-навигацию с загрузкой карт регионов и поиск в оффлайн-режиме эти приложения не поддерживают. Так что альтернативу Here Maps для Xperia скорее всего придется покупать в Google Play. Оба участвующие в тестировании фаблета поддерживают сети 3G и LTE, доступные в России, но поддержка LTE есть только в Xperia T2 Ultra (в версии Dual с двумя сим-картами поддержки сетей четвертого поколения нет). Фотосъемка Мобильная фотография с каждым днем приобретает все большую популярность, и поэтому к качеству съемки смартфонов постоянно предъявляются все новые и новые требования. Тем не менее, в смартфонах средней ценовой категории камера пока не является приоритетом. Впрочем, Xperia T2 Ultra позволяет говорить о смене данной тенденции ─ в данном смартфоне используется 13-мегапиксельный модуль Exmor RS, который был установлен во флагманском смартфоне прошлого года ─ Xperia Z. Nokia Lumia 1320 В этом плане Nokia выступает гораздо скромнее ─ основная камера Lumia 1320 имеет разрешение всего пять мегапикселей. В реальных условиях разница в мегапикселях не стала решающей. При хорошем освещении, особенно на улице, камера Xperia T2 Ultra ведёт себя неплохо. Снимки получаются насыщенными с адекватной цветопередачей и контрастом. Тем не менее заметен эффект снижения резкости от центра кадра к его краям. Впрочем этот эффект наблюдается практически на всех смартфонах; другое дело, что далеко не все из них эффективно скрывают его программными способами. В условиях плохой освещенности камера Xperia справляется заметно хуже ─ на снимках, по меркам даже прошлогодних флагманов, много шума. Так же в темное время у камеры иногда встречаются проблемы с адекватной фокусировкой ─ снимок не всегда с первого кадра выходит четким. У Lumia 1320 фотографии получаются с адекватной цветопередачей, но им недостает насыщенности. При увеличении снимка видно, что кадрам не хватает детализации и резкости ─ вот где проявилось невысокое разрешение. В ночное время фотографии тоже далеки от снимков, сделанных на лучшие флагманские смартфоны ─ достаточно много шума и сниженная детализация. В этом плане камера конечно проигрывает Sony. В области программных улучшений для съемки компании идут практически ноздря в ноздрю: это и возможность съемки с сохранением разной фокусировки (у Nokia ─ Refocus, у Sony ─ Background defocus), и улучшенный режим создания автопортретов (у Nokia ─ Glam Me, у Sony ─ Portrait Retouch) и расширенные ручные настройки. Различаются они тем, что у Nokia приложение Nokia Camera позволяет контролировать максимальное число параметров, включая выдержку и ручное управление фокусировкой, а Sony позволяет делать снимки с элементами дополненной реальности, дорисовывая на фотографии фантастические пейзажи или другие детали. Автономность В тестируемых устройствах установлены аккумуляторы большой ёмкости: 3000 миллиампер-часов у Sony Xperia T2 Ultra и 3400 миллиампер у Lumia 1320. Последняя при интенсивном использовании в течении 12 часов, включавшем звонки, работу с почтой, социальными сетями, использование автомобильной навигации, съемку фото и видео показала к концу дня остаток заряда на уровне 35 процентов. Смартфон смог проигрывать HD-видео около девяти часов. Исходя из этих показателей, можно с уверенностью говорить, что аппарат позволяет не беспокоиться о поиске зарядки в течение двух суток при средней нагрузке. При очень интенсивной нагрузке вам понадобится зарядка только через полтора дня У Xperia T2 Ultra показатели автономности также оказались выше среднего уровня. В режиме проигрывания видео он продержался около восьми часов ─ немножко меньше, чем Lumia 1320, но все равно результат очень хороший. Использование в интенсивном режиме дало остаток в виде 25 процентов к исходу 12 часов. Опять-таки чуть меньше, чем у 1320, однако величина не критичная. Здесь стоит напомнить о том, что Sony встраивает в свои смартфоны фирменную технологию Stamina, которая отключает компоненты, потребляющие энергию, если без них пользователь может обойтись. Это увеличивает время автономной работы. Однако тут стоит отметить важный нюанс ─ Stamina отключает фоновые обновления многих программ, что может влиять на вашу информированность о различных событиях. В принципе, в Windows Phone встроен похожий механизм на уровне ОС, поэтому тут соперники примерно в равных условиях. Выводы Оба смартфона оказались близки по своей производительности, характеристикам и прочим качествам. Небольшое преимущество у одной модели компенсируется чуть лучшими показателями по другим параметрам. Скажем, если у Sony преимуществом является камера, то у Nokia ─ чуть лучше с автономностью. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на наличие у Sony модели с двумя сим-картами ─ Xperia T2 Ultra Dual. Аналогичной модели у Nokia пока нет ─ поддержка двух симок в Windows Phone появилась совсем недавно, и пока анонсирован только один смартфон с такой возможностью. При такой функциональной схожести на первый план может выйти сравнение цен, а на второй ─ сравнение операционных систем, на которых работают устройства. По стоимости аппарат Nokia ─ дешевле. Операционная система Android более распространена и имеет больше функций. Но стоит иметь в виду, что Lumia 1320 в скором времени получит обновление Windows Phone 8.1, в котором появятся такие функции как VPN и поддержка шифрования почты, установка обоев на рабочий стол, расширенная работа с файловой системой, раздельная регулировка громкости и центр уведомлений. Это обновление по основным направлениям сократит функциональное отставание Windows Phone от Android до минимума, однако по-прежнему, в случае выбора Windows-смартфона, стоит еще до покупки проверить наличие нужных приложений.