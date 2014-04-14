Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Нурлыбека КЕРЕЕВА. По словам Нурлыбека КЕРЕЕВА, отопление в Уральске отключат в коридоре с 15 по 18 апреля. - На прошлой неделе вышло постановление об окончании отопительного сезона 2013-2014 года, - рассказал директор. - Опираясь на среднесуточную температуру, мы начнем отключать тепло в домах. По словам КЕРЕЕВА, отопительный сезон проходит в штатном режиме.  Аварийных ситуаций на коммунальных объектах не было. К началу отопительного сезона были подготовлены все котельные, выполнены все запланированные работы по ремонту тепловых, водопроводных и электрических сетей, а также объектов образования и здравоохранения. Для отопления бюджетных учреждений было завезено 13 тысяч тонн угля и 3,6 тысячи тонн жидкого топлива. Было подготовлено 325 котельных, 663 объектов образования, 434 объекта здравоохранения, 367 объектов культуры, 9 объектов социальной защиты, а также 1263 жилых дома, отапливаемых от централизованных источников теплоснабжения.