Иллюстративное фото с сайта belan-olga.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта belan-olga.livejournal.com За выходные дни на казахстанско-российской границе казахстанские пограничники задержали контрабандный груз на 10 миллионов тенге, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Погранслужбу КНБ. Наряд отряда пограничного контроля "Алимбет авто" Уральского погранотряда задержал двух граждан Российской Федерации, которые следовали из Казахстана в Россию на автомобиле "Интернейшнл". При досмотре транспорта в кузове был обнаружен груз - водка различных марок и шампанское "Советское". Общий вес контрабанды достигает 9 тонн. Оценочная стоимость около 9 миллионов тенге. Кроме того, нарядом отряда погранконтролля "Жайсан ж.д." в поезде сообщением "Бишкек - Москва" задержан 30-летний проводник вагона, гражданин Кыргызстана с контрабандным грузом. Задержанный пытался провезти товар народного потребления - джинсы, спортивные костюмы - общим весом около 3,5 центнера, оценочная стоимость которого достигает 1 миллион тенге.