Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 9 апреля  Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК вынес приказ о приостановлении медицинского применения лекарственного средства «Актовегин 40 мг/мл» в ампулах 5 мл, производства "Никомед Австрия ГмбХ". Поводом послужило письмо департамента комитета по Актюбинской области, в котором говорится о побочном действии лекарственного средства. Как выяснилось, «Актовегин» в целом по Казахстану не запрещен. Речь идет о двух сериях препарата, зарегистрированных в Актобе. Согласно приказу, это серии 10792284 и 10829931,  за регистрационным номером РК-ЛС-5№015810 от 21 апреля 2010 года. Образцы «Актовегина» этой серии, имеющиеся в Актюбинской области, направлены в Национальный центр экспертизы лекарственных средств. На проведение экспертизы отводится 30 дней. Напомним, в Актобе после проведенной в городской поликлинике N3 процедуры введения с помощью капельницы лекарств, в том числе "Актовегина", скончались три женщины, еще одна госпитализирована.