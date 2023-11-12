На два месяца арестовали экс-акима Атырау

Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев водворен в СИЗО сроком на два месяца, сообщает AtyrauPress.

Бывший аким города был задержан 9 ноября. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в сфере земельных отношений.

- Постановлением Специализированного следственного суда города Атырау от 11 ноября в отношении Кайрата Уразбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, - сообщили в суде.

Установлено, что в период 2020-2022 годов чиновники незаконно выдавали земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т. д.) под индивидуальные жилищные строения.