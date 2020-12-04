Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщается, что Национальный банк не рассылает письма о неожиданной возможности получить деньги. "Центральные банки не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок. Банковские счета в Нацбанке Казахстана могут быть открыты исключительно для учета операций НБК, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц. Наряду с этим информируем, что Национальный банк Казахстана не осуществляет инкассацию (в том числе доставку, перевозку) банкнот, монет и ценностей физических лиц", - говорят в ведомстве. В случае получения подозрительных писем с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы. Для получения консультации также можно обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477 (звонок с мобильного и городского телефона бесплатный).