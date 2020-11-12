На рассмотрение нацкомиссии усовершенствованный вариант алфавита должны внести в ближайшее время. Пока его нет в открытом доступе, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ведущий научный сотрудник Национального научно-практического центра "Тіл-Қазына" имени Шаяхметова, член орфографической рабочей группы нацкомиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при правительстве РК Гулфар Мамырбек призвала граждан не верить неофициальным источникам, которые распространяют якобы усовершенствованный вариант алфавита казахского языка на латинице. – Представленный главе государства вариант алфавита будет направлен в национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при правительстве РК. И только после рассмотрения национальной комиссией он будет опубликован для ознакомления населения. Усовершенствованный вариант алфавита будет направлен в нацкомиссию уже в ближайшее время. Комиссия проверит этот вариант, будет обсуждать его, и только потом будет принято решение, – сообщила Гулфар Мамырбек. Эксперт также опровергла анонимно разосланный в СМИ вариант якобы усовершенствованного алфавита на латинице. – Эта информация фейковая. Рассылаемый вариант не соответствует тому, который был накануне представлен Президенту страны Касым-Жомарт Токаеву. Просим вас доверять только официальной информации, – отметила Гулфар Мамырбек. Усовершенствованный вариант алфавита для перехода на латинскую графику был представлен Касым-Жомарту Токаеву 9 ноября. Он поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита с привлечением учёных, экспертов и представителей интеллигенции.