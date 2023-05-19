В отделении политравмы медицинские специалисты сосредоточены на предоставлении консультативной, лечебной и неотложной помощи пациентам с различными травмами, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и их последствиями. Они осуществляют как консервативное, так и оперативное лечение, применяя инновационные и малоинвазивные технологии. Диагностика, консервативное и оперативное лечение переломов - основные принципы работы врачей.Пациенты получают быстрое обследование и своевременное оперативное вмешательство благодаря новейшим методикам диагностики и врачебной помощи. В результате оптимизации лечебного процесса специалисты отделения имеют возможность приступить к ранней реабилитации больных, которая направлена на восстановление функций поврежденных конечностей.Плановые пациенты с артрозами суставов, застарелыми повреждениями связок и сухожилий, а также последствиями старых травм получают необходимое лечение. Экстренные пациенты, обращающиеся за помощью самостоятельно, доставляются в отделение сотрудниками корой медицинской помощи с использованием санитарной авиации. Оперативное лечение с переломами со смещением – одно из направлений госпитализации пациентов, требующих немедленного вмешательства врачей.Эндопротезирование используется в случаях, когда нет других возможностей для восстановления функциональности суставов. Это означает, что если консервативное лечение, инъекции в суставы и артроскопические операции не приносят результатов, а артродезирование не рекомендуется из-за низкой эффективности, то применяется эндопротезирование. У пожилых людей старше 65 лет это считается лучшей операцией. Она дает наилучшие результаты с точки зрения медицины и научных исследований.Полное эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава выполняется в случае остеоартроза на 4-й стадии, когда консервативное лечение не помогает и есть выраженный болевой синдром. Кроме того, экстренная замена тазобедренного сустава выполняется при переломе шейки бедренной кости и возрасте пациента старше 65 лет. Такие операции проводятся главным врачом отделения политравмы - травматологом-ортопедом Данияром Жанатовичем Кажигалиевым и старшим ординатором травматологом-ортопедом Асылбеком Алибековичем Алибековым. В отделении проводится в среднем 4-6 операций в день, включая операции по исправлению деформаций стопы, костей таза, конечностей, грудной клетки и суставов (включая артроскопические операции на коленном и плечевом суставах). Также проводится аутодермопластика при обширных дефектах кожи и ожогах. Регулярно врачи проходят мастер-классы и обучения, включая гостевые визиты от травматологов-ортопедов из научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии города Астана, а также специалистов из России. Врачи проходят ежегодное обучение и повышение квалификации как в других городах Казахстана, так и за рубежом. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.