Санврачи напомнили жителям региона о мерах безопасности.
Изображение c сайта Pixabay
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что ежегодно в регионе за медицинской помощью обращаются в среднем 300-400 человек, пострадавших от укусов клещей. Если в прошлом году зарегистрировано 379 укушенных, то с начала этого года к медикам обратились 26 человек, к котором присосались клещи.
Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен и длительное время не заметен. Излюбленными же местами являются внутренняя поверхность бёдер, области паха и подмышек, шея. У детей — с ног до головы. Клещи очень активны с марта по октябрь.
– Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Напавший клещ не сразу присасывается к телу, поэтому своевременное удаление его может предотвратить заражение. В связи с этим важно проводить осмотр тела, — отметили в ДСЭК.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют следующую безопасную методику извлечения клеща:
не трогайте клеща голыми руками, потому что инфекция может внедриться через слизистые оболочки или повреждения в коже;
используйте остроконечный пинцет или защитите пальцы резиновыми перчатками или тканью, если нет перчаток;
необходимо захватить клеща как можно ближе к коже обычным пинцетом. Несильно сжимая пинцет (чтобы не раздавить клеща), тянуть медленно и аккуратно, не раскачивая, без рывков;
после извлечения клеща тщательно обработайте место укуса дезинфицирующим веществом (спиртом, йодом) и вымойте руки с мылом;
не разрушайте тело клеща, потому что его внутренности и жидкости могут содержать патогенны.
Извлеченного клеща нужно поместить в ёмкость, герметично закрыть крышкой и доставить в лабораторию уральской противочумной станций для определения заражённости.
Напомним, в апреле этого года жители южных регионов пожаловались на нашествие клещей. Жуткими кадрами поделились жители села Жаксыбай Жанибекского района. От укусов клещей страдают практически все животные. Сельчане говорят, что обработка скота почти бесполезна. Они считают, что заражаются клещами домашние животные от сайгаков.
