Он сказал, что является воспитанником детского дома и у него трое несовершеннолетних детей, передает портал "Мой ГОРОД".
24 марта в Уральском городском суде началось главное судебное разбирательство в отношении блогера Аслана Утепова. Его задержали
30 декабря 2022 года при получении 300 тысяч тенге, а на следующий день следственный суд санкционировал его арест на два месяца.
Утепова обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Интересы подсудимого в суде представляет Руслан Шагатаев. Потерпевшие — Байсариева и Павлов.
Ранее в суде допросили Байсариеву, а после гособвинитель Семилиди попросила её уточнить иск
, так как в нём указаны 200 тысяч тенге, принадлежащие антикоррупционной службе ЗКО. На следующем судебном заседании допросили второго потерпевшего
— Павлова. Он рассказал почти тоже самое, как изложили суть дела прокурор и потерпевшая Байсариева. Также в суде озвучили показания экс-акима
Уральска Абата Шыныбекова.
На прениях сторон, прокурор запросила для подсудимого наказание в виде 7,5 лет лишения свободы
с отбыванием в учреждении средней безопасности.
Сегодня, 19 мая, Утепов сказал последнее слово в суде.
— Хотел сказать, что свою вину не признаю, считаю, что это провокация в отношении меня. Я всю свою жизнь вел борьбу с преступностью и добивался справедливости. Вырос в детском доме и хотел показать, что даже если расту без родителей, могу стать хорошим человеком, служить народу, помогать людям. Прошу суд оправдать меня и не лишать свободы. Я единственный кормилец в семье. У меня трое детей. Хочу, чтобы мои дети росли и видели, как родители помогают им. Хочу, чтобы они жили в новом Казахстане, где нет преступности, коррупции и бездействия властей, — сказал Аслан Утепов.
, расследование начато Антикоррупционной службой ЗКО, (но до начала суда они отказались комментировать задержание блогера — прим. автора).
После задержания Адвокат Утепова Шагатаев тогда заявил, что задержание его подзащитного он расценивает как провокацию. По словам защитника, на самом деле предпринимательница обратилась к Утепову, как к юридическому консультанту и передала деньги за его работу.
Утепов против «короля трамадола»
Активист известен своей борьбой с незаконной продажей «аптечных наркотиков». Напомним, в мае прошлого года Утепов опубликовал видео, на котором житель Уральска Николай Карпов подписал себя «королём трамадола». После этого в адрес Утепова посыпались угрозы и он написал заявление в полицию. Спустя несколько часов стало известно о том, что «короля» задержали
, но вскоре отпустили
под подписку о невыезде.
В июле Утепов был участником акции
жителей против распространителей аптечных наркотиков. На улице вышли 70 человек с требованием обратить внимание правоохранителей на свободную продажу опасных капель и таблеток.
В сентябре Карпова вновь задержали
. В его авто обнаружили 400 флаконов наркосодержащего и запрещённого в безрецептурном обращении препарата «Тропикамид».
30 декабря 2022 года Карпов первый сообщил о задержании Утепова. При этом антикоррупционная служба тогда сообщила, что информации о задержании нет.
