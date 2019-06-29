В вахтовом поселке Тенгиз с рабочими встретился первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как передает региональная служба коммуникаций, в ходе встречи с рабочими «Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore» была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении. - Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО, - отметил первый замакима области, который и будет возглавлять комиссию. По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна. В РСК отметили, что в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 вахтовикам. - Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет, - сообщает РСК. Тем временем правоохранительные органы распространили сведения. - Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз». Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан. Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от распространений недостоверной информации. На месте обеспечивают безопасность сотрудники полиции. Ситуация стабильная и находится под контролем органов внутренних дел, - сообщили полицейские. Напомним, сегодня утром в вахтовом поселке Тенгиз случились беспорядки. Местные вахтовики нанесли побои нескольким зарубежным работникам из- за фотографии, якобы порочащей достоинство местных девушек, размещенной жителем Ливии в соцсетях. Лина ОЙЛОВА