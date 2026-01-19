Председатель Правления Руслан Өскенәлі совершил рабочую поездку на Карагандинскую производственную площадку, где посетил рудник Нурказган и Нурказганскую обогатительную фабрику.

Цель визита — получить целостное представление о том, как сегодня организованы ключевые производственные процессы: от условий труда персонала до технологических решений в добыче и обогащении руды, а также оценить уровень производственной безопасности и устойчивости работы оборудования.

На руднике руководитель ознакомился с инфраструктурой для персонала и условиями, в которых работают горняки, а также побывал на подземных горизонтах. Здесь он осмотрел ремонтный участок, работу горной техники и применяемые технологии бурения и проходки, которые напрямую влияют на безопасность и эффективность подземных работ.

На обогатительной фабрике была рассмотрена вся технологическая цепочка переработки руды. В центре внимания — система управления и мониторинга процессов, позволяющая оперативно выявлять отклонения и снижать технологические риски. Такой подход обеспечивает стабильность производства и минимизирует влияние человеческого фактора.

В ходе общения с рабочими акцент был сделан на строгом соблюдении техники безопасности, а также на техническом, физическом и моральном состоянии оборудования рудника и фабрики.