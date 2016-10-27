Скульптурные композиции птиц установили к 25-летию независимости Казахстана в Акжайыкском и Казталовском районах ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8e5f160d-e097-4763-ac62-c64a35517614 Уральский журналист Багдад Измагамбет, опубликовал на своей странице в соцсети пост о том, что памятники являются историческим наследием страны, а новые скульптуры в Западно-Казахстанской области станут позором к 25-летию Казахстана. Одна из скульптур - это орел, с огромными когтями и поникшей головой. Что именно пытался изобразить автор своим творчеством, не понял никто. На второй композиции изображены две птицы и что-то странное вокруг них. Что это, разобрать по фото нельзя. Единственное, что отгадывается однозначно - это фигура лебедя наверху. Смотря на эти "памятники архитектуры", кажется, что это работа первоклассника, но никак не профессионального скульптура. Пользователей Facebook очень удивили скульптуры птиц, которые были установлены в двух районах ЗКО. Одни пишут, что не понятно какую идею пытался донести до западноказахстанцев автор, другие замечают, что большие когти и опущенная голова явно не символизируют процветающую страну. Подвергли критике и цвет материала и сам материал, из которого эти скульптуры изготовлены.   govno_mg