Как сообщается на сайте Polisia.kz, пятого сентября сотрудниками полиции при проведении ОПМ “Қару” в ходе несанкционированного обыска в сарае у 33-летнего жителя города Шалкар обнаружены две туши сайги, два рога сайги, гладкоствольное ружье и мотоцикл ИЖ-Юпитер без государственных регистрационных номеров.



По данному факту начато досудебное расследование по п. 5 ч. 2 ст. 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.