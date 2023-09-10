В комитете медицинского и фармацевтического контроля напомнили, что водителям перед применением лекарства необходимо проконсультироваться с врачом и внимательно прочитать инструкцию. Если производитель препарата не рекомендует садиться за руль после применения, лучше воздержаться от поездки. Антидепрессанты, аспирин, лекарства от аллергии и от проблем с желудком влияют на концентрацию и затормаживают реакцию. Особенно не стоит принимать эти лекарства перед дальней поездкой. В некоторых лекарствах в малых дозах могут содержаться алкоголь и психоактивные вещества. Их способно выяснить медицинское освидетельствование. К таким препаратам относятся:
  • лекарства от кашля и простуды, содержащие кодеин и фенилэфрин;
  • жаропонижающие, в состав которых входят фенилэфрин, хлорфенамин, фенирамин;
  • обезболивающие, в которых есть фосфат, кофеин, фенобарбитал и кеторолака трометамин;
  • фенобарбитал и кодеин встречаются в составе спазмальгетиков и седативных препаратах.
В ведомстве напомнили, что электронную версию инструкций можно найти на сайте ndda.kz.