В торжественном открытии принял участие аким города Миржан Сатканов. Он поблагодарил Совет деловых женщин за труд, за внимание к Уральску и за оригинальный подарок.



– Эти прекрасные, милые бизнес-леди предложили здесь благоустроить сквер для отдыха наших горожан. Придумали они и статую для украшения места, которая олицетворяет женщин, с одной стороны – успевающих работать, с другой – заниматься домашними делами. Спасибо всем вам за любовь к городу, и за то, что вносите свою лепту в благоустройство каждого уголка Уральска, – поблагодарил аким.



Конечно, переполнены чувством благодарности к городу и сами виновницы торжества, потому что он их взрастил, сделал их патриотами. За свой счет, на собственные средства, без помощи государственной поддержки, ими был поставлен замечательный монумент, посвященный женщине-матери, женщине-сестре, Родине. Кроме этого, был и благоустроен сквер, высажены саженцы деревьев и кустарников, газон и все это декорировано галькой.



– Памятник посвящен всем деловым женщинам нашей области. С марта месяца, как только мне поступил заказ, я приступил к работе. Сам подготовил эскиз, потом было его утверждение, лепка была, отливал в бетоне, потом работа частично по рельефу, частично так. Это для меня была сверх задача, потому что работа выполнена в реализме, – делится член Союза художников Казахстана, скульптор Ергали Бекешев.



Скульптура женщины изготовлена из нержавеющей стали, при помощи дуговой электрической сварки, точения, карцевания и других видов работ. Установлена она на гранитной глыбе. Изюминка скульптуры в том, что на ней висит тумар, который можно потереть.



– Все мы женщины, все мы достигаем каких-то высот, при этом хотим делиться своей положительной энергией. Мы хотим, чтобы наша женщина стала знаковой, и, придя к ней, каждый смог унести с собой частичку нашей энергии на развитие своего бизнеса, на успех в делах, – добавила член Совета деловых женщин, художник, дизайнер ИП «Текемет» Тогжан Бабиева.



Оксана КАТКОВА

фото автора