— В этом году активно ведутся малярные работы 16 домов. Их начали в июле. В них задействованы три подрядные организации: «Ер-Нур Строй и К», «Сеним 2016» и «РимСтройСервис», — сказал Хамидоллаев.

В микрорайоне Алмагуль проходит ремонт фасадов многоэтажных жилых домов. Об этом на брифинге в РСК сообщили глава отдела ЖКХ Атырау Бактияр Хамидоллаев.Кроме того, обновляются фасады дома №58 на улице Тайманова и дома №107 на улице Кульманова. Завершить работы намерены до октября.