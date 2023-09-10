При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2023» в Байтерекском районе во дворе одного из домов обнаружили два куста наркосодержащего растения.

— При проведении санкционированного обыска у жителя 1965 года рождения нашли и изъяли два куста «растения рода конопли» со следами возделывания и культивации. Также в пристройке обнаружен и изъят пакет с веществом серо-зелёного цвета растительного происхождения, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Изъятые вещества направили на экспертизу. Начато досудебное расследование.

