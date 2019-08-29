Фото из архива "МГ" Об этом экс-глава района сообщил на своей официальной странице в Facebook. В своем посте Санжар Алиев подвел итоги своей работы в Бурлинском районе. – Подводя итоги своей работы, повторюсь, что сделано было немало. Но еще больше предстоит сделать. Я надеюсь, что задуманные проекты не останутся без внимания и будут претворены в жизнь. Я благодарен всем за ваши отзывы как положительные, так и отрицательные, которые помогли мне пересмотреть те или иные мои шаги и двигаться дальше. Хотел бы выразить благодарность и коллегам. Для меня было честью работать с таким коллективом. Бурлинцы! От всего сердца желаю вам и вашим семьям мира, добра и процветания, - говорится в посте. В телефонном разговоре с корреспондентом "МГ" Санжар Алиев подтвердил информацию о своем уходе, отметив, что покидает пост руководителя района в связи с переходом на другую работу. Однако озвучивать новую должность экс-аким отказался. – Давайте оставим этот вопрос без комментариев. Я перехожу на другую работу в городе Нур-Султан, - сообщил Санжар Алиев.